Ärztekammer-Chef warnt vor dem Siegeszug der Privat-Medizin

In den USA, der Schweiz und Deutschland ist es schon gang und gebe, dass private, branchenfremde Investoren Spitäler oder Ärztezentrem betreiben. So nennt zum Beispiel das Kaffee-Imperium eine europaweite Zahnarzt-Kette sein eigen. Vor so einer „Konzernisierung“ der Medizin warnt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. „Oft steht hier nicht mehr das Wohl der Patienten im Vordergrund, sondern nur Therapien, die maximalen Gewinn abwerfen.“ Tendenzen, die auch in Österreich einzuziehen drohen, sagt Szekeres. So habe zum Beispiel der Baukonzern Porr über eine Tochterfirma ein Ärztezentrum errichten und dort Ärzte anstellen wollen.

Private Versicherungen würden Verträge mit Ärzten abschließen und ihnen dann ihre Kunden zuweisen. Es bestehe die Gefahr, dass auf die Mediziner Druck ausgeübt werde. Der Kammerchef hat auch von der türkis-blauen Regierung den Eindruck, dass sie „mehr Verständnis für private Unternehmen hat“.