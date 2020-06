Ärztekammer befürchtet Versorgungsmisere

Ärztekammer

Der Obmann der Spitalsärzte und Vizepräsident der, sprach am Donnerstag von sich verdichtenden Hinweisen, dass der Betrieb vielerSpitalsambulanzen durch dieder Arbeitszeiten für Spitalsärzte nicht mehr aufrechterhalten werden könne.warf der Politik vor, „sehenden Auges“ in eineVersorgungsmisere zu steuern, und forderte Maßnahmen zur Entlastung der

„Die Spitalslastigkeit unseres Gesundheitssystems ist seit vielen Jahren bekannt. Mittlerweile verzeichnen wir jährlich mehr als 17 Millionen Ambulanzfälle - also grob gerechnet, zwei Ambulanzbesuche pro Kopf“, führte Mayer in einer Aussendung aus. Er forderte die Politik auf, Strukturen zu schaffen, um die Patientenströme in vernünftige Bahnen zu lenken.