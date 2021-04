Ärzte und Eltern kämpfen gegen Dieselruß

Die Allianz fordert, dass ein Teil der aus einer Abschaffung des Privilegs gewonnenen staatlichen Mehreinnahmen für die konsequentere Ausrüstung von Lkw mit Partikelfiltern eingesetzt werden müsse: „Laut einer aktuellen Auskunft des Umweltbundesamtes sind immer noch rund 40 Prozent der Schwerfahrzeuge auf Österreichs Straßen ohne wirksame Partikelfilter unterwegs.“

Eine aktuelle Studie des Schweizer Paul-Scherrer-Instituts (PSI) zeigt laut Allianz, dass in Feinstaubpartikeln weit mehr lungenschädigende Radikale gebildet würden als bisher angenommen. „Ultrafeine Partikel aus dem Dieselruß wandern auch bei Schwangeren über die Plazenta in den Embryo und erhöhen nachweislich die Anzahl an Fehlgeburten.“ erklärt Dr. Heinz Fuchsig, Umweltreferent der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) und selbst Vater zweier Kinder.

Seit Jahren engagiert sich auch Martin Salzer, ehemaliger Primararzt und Großvater von zehn Enkeln für „Parents for Future“: „Wenn wir unser Leben in den kommenden zehn Jahren wieder in Einklang mit den Belastungsgrenzen des Planeten bringen, dann können wir das Überschreiten gefährlicher Kipppunkte noch vermeiden. Ich finde, dass wir das unseren Kindern und Enkeln schuldig sind.“