Ärzte legen die Arbeit nieder

"Wir haben für Freitag eine zweistündige Protestmaßnahme beschlossen. Von 8 bis 10 Uhr wird es im Klinikum zum völligen Stillstand kommen, nur die Notversorgung bleibt aufrecht. Es ist durchaus möglich, dass sich andere Häuser unserem Arbeitskampf anschließen", sagt Petra Preiß, Oberärztin und Mittelstand-Betriebsrätin in Klagenfurt.

Bisher waren die Protestmaßnahmen stets als Betriebsversammlungen ausgewiesen. "Die müssten wir eine Woche vorher ankündigen. Wir gehen in unserem Arbeitskampf nun einen Schritt weiter – ohne lange Ankündigungen." Ist das nur der Anfang der verschärften Ärzteproteste in Kärnten? "Selbstverständlich", versichert Preiß.

Die Stimmung zwischen Medizinern und Politik ist aus einem weiteren Grund angespannt: SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser verfasste nach der "Verordnung" des steirischen Schemas durch Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) eine Presseaussendung, in der er Ärztekammer-Präsident Josef Huber kritisiert: dieser habe in den Verhandlungen den Eindruck erweckt, "Sprachrohr der abgewählten FPÖ-Regierung" zu sein. "Wenn man bedenkt, was die Ärzte unter eben dieser Regierung alles erdulden mussten, kommt einem sofort der Kälbermarsch von Bertolt Brecht in den Sinn ("hinter der Trommel her trotten die Kälber, das Fell für die Trommeln liefern sie selber")" (Die Kälber symbolisieren die Soldaten im 2. Weltkrieg, die ihrem Führer bedingungslos ins Verderben folgen).