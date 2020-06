Land beschließt Alleingang

Es ist ein Ende ohne Einigung: Kärntens Spitalsärzte erhalten zwar eine Gehaltserhöhung und ein neues Gehaltsschema, allerdings nicht das von ihnen Erwünschte. Das Land wird ein eigenes Modell ausarbeiten, das sich am steirischen orientiert.

Am Montagabend hatten de Vorstand der Spitalsholding KABEG, Arnold Gabriel, und Ärztekammerpräsident Josef Huber bis in die späten Abendstunden verhandelt – jedoch wie schon in den Runden zuvor – ergebnislos. "Ich habe daher die Verfassungsabteilung des Landes beauftragt, ein neues Gehaltsschema nach steirischem Vorbild zu erstellen", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) am Dienstag nach der Regierungssitzung. 13,5 Millionen Euro stehen als Gesamtvolumen vom Land Kärnten für die Mediziner bereit, weitere zwei Millionen soll es 2018 durch Systemoptimierungen geben. Das entsprechende Gesetz wird rückwirkend mit 1. Jänner 2015 wirksam.

Heftige Kritik kommt ob des Alleinganges des Landes von der Ärztekammer. "Es sollte niemand bevorzugt werden", betont Präsident Josef Huber. Das steirische Modell sehe die Erhöhung der Gehälter von älteren Fachärzten um 25 bis 33 Prozent vor, die Löhne der Turnusärzte würden jedoch nur um vier bis acht Prozent erhöht. "Das neue Schema ist ein einseitig ausgearbeitetes, sozial unausgewogenes Gehaltsmodell", sagt Huber.