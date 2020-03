Ära Kickl: Dubiose Postenbesetzungen im Verfassungsschutz

Dem KURIER wurde diese Liste aus mehreren Quellen des Sicherheitsapparates bestätigt. Neos-Abgeordnete Krisper hat dazu eine umfangreiche Anfrage an Innenminister Karl Nehammer gestellt. Der Ressortchef beruft sich in der Beantwortung vielfach auf den Datenschutz und den sensiblen Bereich des Verfassungsschutzes, bestätigt aber, dass Gridling selbst in zumindest eine Besetzung eines Spitzenpostens nicht involviert war.

Offen blieb vorerst, wie viele Personen tatsächlich von der WEGA ins BVT transferiert worden sind. Insgesamt wurden innerhalb von nur zehn Monaten in der Ära Kickl 80 neue Leute in den Verfassungsschutz geholt.