Acker-Schwarzkümmel: Die Blume des Jahres ist fast schon verschwunden

Im Gegensatz zum Echten Schwarzkümmel werden die Samen des Acker-Schwarzkümmels in der Regel aufgrund ihres hohen Alkaloid-Gehaltes nicht als Gewürz verwendet – wenn auch keine Vergiftungen durch sie bekannt sind.

Sagenhaft

Der Schwarzkümmel-Verwandten Nigella Sativa, die hierzulande als „Gretl in der Stauden“ bekannt ist, ist übrigens eine österreichische Sage gewidmet. Denn einst sollen besagte Gretl und der Nachbarbub Hansl unsterblich verliebt ineinander gewesen sein. Gretls hartherziger Vater wusste die Liebesgeschichte zu verhindern, Hansl war ihm eine allzu schlechte Partie. Und so blieben den beiden nichts als Blicke aus der Ferne. Hansl blickte vom Weg in den Garten zu Gretl, sie blickte aus dem Garten zu ihm – so lange, bis beide zu Blumen wurden. Gretl zur blaublütigen Gretl in der Stauden und Hansl zu dem am Weg entlangkriechenden Hansl am Weg.