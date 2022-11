Achtjähriger bei Unfall in Vorarlberg schwer verletzt: Bruder lenkte

Eine gefährliche Spritztour haben am Samstag drei Burschen in Vorarlberg unternommen. Ein achtjähriger Bub wurde dabei schwer verletzt. Das Kind war vermutlich nicht angegurtet, am Steuer saß sein 16-jähriger Bruder. Dieser hatte am späten Nachmittag das Auto seines Vaters in Fußach entwendet, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.

Gemeinsam mit dem kleinen Bruder und einem 14-jährigen Burschen fuhr er in das Naturschutzgebiet in Fußach, wo er in einer leichten Kurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der PKW kam vom Weg ab, überschlug sich und stürzte in einen mit Wasser gefüllten Graben. Während sich der Lenker und der 14-Jährige mit leichten Verletzungen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnten, musste der Achtjährige von der Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.