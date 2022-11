Mit 70 km/h gegen Baum gerast: Fahrer wurde schwer verletzt

Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der B3 bei Mannsdorf an der Donau im südlichen Marchfeld (Bezirk Gänserndorf) schwer verletzt worden. Das Auto des Mannes war aus Mannsdorf kommend in Richtung Probstdorf frontal in einen Alleebaum gekracht.