Abwasserdaten deuten auf weiterhin entspannte Lage hin

Abwasserdaten für Lageeinschätzung an Schulen

Im Rahmen des jetzt angelaufenen Forschungsprojekts "Schulstandortmonitoring" des Bildungsministeriums sollen die Abwasserdaten als Teil eines Frühwarnsystems für die Schulen genutzt werden. Anhand der Daten aus 116 Kläranlagen im ganzen Land soll - in Kombination mit den aktuellen Testungen an allen Schulen bzw. 300 ausgewählten "Wächter"-Schulen mit regelmäßigen PCR-Tests - die Infektionslage an den Schulen eingeschätzt werden. Das Einzugsgebiet der beprobten Kläranlagen erfasst drei Viertel der Schüler und mehr als 3.000 Schulstandorte, wobei nicht gezielt Abwasser von Bildungseinrichtungen gemessen wird, sondern das gesamte Umfeld in den kommunalen Abwasserreinigungsanlagen.

Die Idee von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), durch intensives Testen an den Schulen einen Eintrag von Infektionen aus den Ferien zu verhindern, könnte nach Insams Einschätzung durchaus aufgegangen sein. "Das könnte bis zu einem gewissen Grad funktioniert haben", sagt er mit Blick auf die Daten. Allgemeine Trends in Bezug auf die Schulen lassen sich derzeit allerdings noch nicht erkennen, dafür brauche es erst einmal Messergebnisse aus mehreren Wochen.

Das Abwassermonitoring mit Blick auf die Schulen soll nun im Rahmen eines Forschungsprojekts über ein Jahr hinweg laufen. Dabei wollen die Wissenschafter etwa modellieren, wie die Abwasserdaten mit den Inzidenzen an den Schulen zusammenpassen. Die Idee sei dabei, dass man einen Vorsprung von drei bis vier Tagen gegenüber den Individualtests erreicht. Seine eigentliche Stärke kann das Programm allerdings dann zeigen, wenn das Infektionsgeschehen soweit zurückgeht, dass deutlich weniger Individualtests durchgeführt werden können.