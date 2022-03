Abwasseranalysen: Höhepunkt der Corona-Welle dürfte erreicht sein

Wer mit Covid infiziert ist, scheidet Virenmaterial aus. „Wo immer jemand aufs Klo geht, wird das Signal in der jeweiligen Kläranlage anschlagen“, sagt Oberacher. In Tirol sinken die Werte beim Abwasser-Monitoring in den letzten Tagen deutlich – binnen einer Woche um circa 25 Prozent, meldete das Land Tirol am Donnerstag.

Darüber, wie die Lage bundesweit ausschaut, hat Heribert Insam vom Institut für Mikrobiologie der Uni Innsbruck den Überblick. Er führt das „Schulstandortmonitoring“ durch, im Zuge dessen in jedem Bezirk des Landes mindestens eine Kläranlage auf Covid-Abwässer untersucht wird, die von einem Drittel der jeweiligen Bevölkerung kommen.