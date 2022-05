Abschied von sterbenskranken Kindern: Loslassen im Sternenhaus

Mit diesem Schicksal ist die Familie nicht allein. Rund 5.000 Kinder in Österreich leiden an einer lebensverkürzenden Erkrankung. Am Sterntalerhof in Loipersdorf-Kitzladen im Burgenland können betroffene Familien ein bis drei Wochen verbringen, um wieder Kraft für den teils bedrückenden Alltag zu tanken.

Abseits jeglicher Hektik, umgeben von weitläufigen Wiesen und einem angrenzenden Wald, werden sie hier von einem Team aus Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeitern, Seelsorgern und Therapeuten aufgefangen. Das Reiten auf Therapiepferden ist ein wesentlicher Teil der Lebens- und Trauerbegleitung.

Für Petra und ihren Mann Dominic fühlte sich jeder Aufenthalt mit Simon und ihrer 6-jährigen Tochter Hanna wie Urlaub an. „Man kann die Sorgen, die man daheim hat, einmal vergessen. Die Leute haben so ein Gespür dafür, was man braucht. Sie sind einfach für einen da und man verspürt viel Mitgefühl, aber kein Mitleid“, sagt Petra.

Im Sommer 2021 wurde auf der Anlage mit dem Bau des Sternenhaues begonnen. Ein Haus, das es Familien möglich machen soll, ihr sterbenskrankes Kind am Sterntalerhof loszulassen. Dieser oft geäußerte Wunsch konnte bisher nicht erfüllt werden, weil sich der Zeitpunkt des Abschiednehmens nicht planen lasse.

„Wir haben einen Platz gebraucht, wo Familien eine nicht vorher definierte Zeit lang sein können. Die Anforderung war, Intimität wie zu Hause und zugleich Sicherheit wie im Spital zu schaffen“, erklärt Harald Jankovits, geschäftsführender Vorstand am Sterntalerhof.

Das 150 m2 große Haus ist barrierefrei gestaltet, damit man einen Rollstuhl oder ein Pflegebett in alle Räume schieben kann – auch in den Wintergarten mit verglastem Dach, um einen beruhigenden Blick auf die Natur und den Sternenhimmel zu haben.

Ab Oktober 2022 werde die erste Familie einziehen können. Bis dorthin müsse die notwendige Betreuungsstruktur vorbereitet werden – vor allem aus medizinischer Sicht. Wenn eine klinische Ausstattung notwendig sei, brauche es jedoch das Spital. Petra beschreibt das Sternenhaus als einen geschützten Ort:

„Man kann dort als Familie beisammen sein und man hat rundherum Menschen, die einen auffangen. Das hat man zu Hause nicht in diesem Rahmen“, meint die Mutter.