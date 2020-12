Abschiebung: Kritik und Demo vor Afghanistan-Flug

„Schlafen kann er nicht mehr, Angst und Depressionen quälen ihn“, erzählt sein Therapeut, auch die Panik, was ihn in der Heimat, aus der er 2015 geflohen ist, erwartet.

Seit drei Monaten sitzt Mohamad (Name von der Redaktion geändert, Anm.) nach zwei negativen Asylbescheiden in Schubhaft. „Ich verstehe nicht warum, ich habe mich so bemüht“, lässt er über seinen Therapeuten ausrichten. Tatsächlich könnte der 31-Jährige als Muster-Flüchtling gelten.

Er arbeitete als Saisonarbeiter, wurde Sanitäter beim Roten Kreuz, übersetzte am Gemeindeamt seiner Heimatgemeinde. Doch Asyl bekam er nicht. Aus Angst vor der Abschiebung wollte er in ein Nachbarland und versuchte Österreich zu verlassen – dabei wurde er erwischt.

„Kaltschnäuzigkeit“

Mohamad ist einer von jenen Afghanen, die am 15. Dezember in einer Chartermaschine aus Schweden nach Kabul gebracht werden sollen. Doch immer mehr NGOs und Asylhelfer kritisieren den geplanten Abschiebeflug. Bisher, so heißt es, seien die Termine wegen der Corona-Pandemie weitgehend verschoben worden – was teils auch zu monatelanger und laut Asylexperten unverhältnismäßig langer – Schubhaft geführt hat.