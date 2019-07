Abfahr-Verbote für Salzburg als "Pakt mit den Bayern"

Die deutschen Grenzkontrollen bei Kufstein in Tirol und am Walserberg in Salzburg Richtung Bayern sind in den beiden Bundesländern längst zum Dauerärgernis geworden. An Reisewochenenden kommt es regelmäßig zu massiven Rückstaus auf österreichischer Seite.

Zudem sorgen im Sommer insbesondere deutsche Urlauber mit ihren Pkw auf dem Weg in den Süden und dann wieder zurück regelmäßig für einen regelrechten Kollaps von Inntal-, Brenner- und Tauernautobahn. Von Navis gelenkte Stauflüchtlinge bringen das Chaos bei Ausweichversuchen auch auf die Landesstraßen und in die Dörfer entlang der Routen.