"Abenteuer Höllental": Wiener Wasser bringt eigenen Comic heraus

Der Comic-Illustrator Albert Mitringer bringt dabei aber auch genau das zu Papier, was die Wiener Hochquellenleitung ausmacht: Woher das Wiener Wasser eigentlich kommt und wie wichtig der Schutz der Quellgebiete ist.

Comics über Wien

Das ist aber nicht das erste Mal, dass sich in einem Comic alles über eine Wiener Institution dreht. Erst im letzten Jahr wurde der Comic „Armut überwinden“ von Autor Harald Havas veröffentlicht, der die Gründungsgeschichte der Volkshilfe in den Vordergrund stellt. Der Altbürgermeister und ehemalige Präsident der Volkshilfe Michael Häupl betonte damals: „Auch wenn ich selbst zugegebener Weise kein Comic-Nerd bin, so verstehe ich dennoch die Faszination, die von dieser Form der grafischen Erzählung ausgeht.“

Aber auch Wiener Sehenswürdigkeiten dürfen in einigen Comics nicht fehlen. Selbst in den berühmten DC-Comics: In der 88. Ausgabe von „The Brave and the Bold“ von 1970 kommt nicht einmal Batman daran vorbei, im Prater Halt zu machen.