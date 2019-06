Ab ins lange Wochenende: Stau auf A9 und am Walserberg

Das bedeutet: Ab Freitagnachmittag ist mit sehr starkem Reiseverkehr aus den Ballungsräumen beziehungsweise in Richtung Süden nach Italien und Kroatien, speziell auf der A 8 Innkreis, der A 10 Tauern und der A 9 Phyrn Autobahn sowie über den Brenner (A12 und A13) zu rechnen. Auf der West-Ost Strecke (speziell A 1, A 21, S 1 und A 4 in Richtung Ungarn) wird es ebenfalls mehr Verkehr als üblich geben.

Aktuell: Stau am Walserberg und auf A9

10.30 Uhr: Im Baustellenbereich an der Staatsgrenze zu Deutschland meldet die Asfinag derzeit 2 Kilometer Stau aufgrund von Verkehrsüberlastung.

11 Uhr: Auf der A9 in Richtung Graz bei St. Michael ist der Tunnel bei der Gleinalmtunnel Straße wieder geräumt, jedoch meldet der ÖAMTC Stau.

Auf folgenden Strecken wird es stauen

In Tirol abschnittsweise auf der A13, der Brennerautobahn, Richtung Bozen, auf der B179, der Fernpassstrecke, von Füssen bis Nassereith; in Südtirol auf der Brennerautobahn Richtung Bozen vor der Mautstelle Sterzing; in Salzburg auf der A10, der Tauernautobahn, vor den Tunnelabschnitten Richtung Villach auch am großen deutschen Eck auf den Autobahnen A93 Rosenheim - Kufstein und auf der A8 München - Rosenheim - Salzburg.