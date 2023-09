Ab Dezember mehr Zugverbindungen zum Flughafen

Von Graz aus geht es rund fünf Mal am Tag zum Airport in die Bundeshauptstadt und zurück. Die "AIRail"-Verbindung kann gemeinsam mit dem Flug als ein Ticket gebucht werden und beinhaltet "eine Verbindungsgarantie im Fall von Zugverspätungen oder Zwischenfällen", wie es in einer Aussendung von AUA und ÖBB von heute, Freitag, heißt.