A9: Gleinalmtunnel ab Freitag doppelröhrig befahrbar

Die Dauerbaustelle auf der Pyhrnautobahn (A9) im steirischen Gleinalmtunnel-Abschnitt ist mit Freitagfrüh ab 5.00 Uhr Geschichte. Nach der Sanierung der alten Röhre und der Modernisierung beider Tunnel auf den neuesten sicherheitstechnischen Stand kann nun der Nord-Süd-Verkehr zügig fließen. In das Vorhaben wurden von der Asfinag rund 260 Millionen Euro investiert.

In den Neubau der zweiten Tunnelröhre investierte die Asfinag rund 180 Millionen Euro, in die Generalsanierung der 1978 eröffneten alten Röhre entfielen 80 Millionen Euro.

Weitere Tunnels modernisiert

Auch weitere Tunnels der Pyhrnstrecke in der Steiermark und Oberösterreich wurden mit neuester Technik ausgerüstet, entweder in Sanierung oder im Neubau. Darunter sind die Tunnelkette Klaus (bestehend aus vier Tunnel), der Bosrucktunnel an der Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark sowie eben die beiden Röhren unter der Gleinalm.

Die Gesamtinvestition für diese insgesamt sechs Tunnel beträgt 720 Millionen Euro. Weiters wurden Selzthal- und Walder Tunnel im Palten-Liesingtal in Sachen Sicherheitstechnik auf den Letztstand gebracht. Die Investition dafür betrug 63 Millionen Euro.

Der zehn Kilometer langen Plabutschtunnel in Graz wird seit Herbst 2017 um knapp 72 Millionen Euro modernisiert, die Arbeiten am Lüftungssystem werden im Februar 2020 abgeschlossen sein. Damit ist die A9 durchgehend zweiröhrig und am letzten technischen Stand.