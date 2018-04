96-jähriger Fahrlehrer gibt Gas

Seit 1955 ist Dubovszky Fahrlehrer, 1973 eröffnete er seine eigene Fahrschule in Graz und baute den damals ersten Übungsplatz Österreichs. „Es ist ein Traumberuf geworden. Sonst hätte ich das ja nicht so lange gemacht. Der Kontakt zu Menschen, reden, erklären, das macht mir Freude.“ Freude bereitet dem 96-Jährigen nicht nur das Lehren, sondern auch das Autofahren. Von Graz an die ungarische Grenze „fahr ich in der Früh hin und am Abend zurück. Für mich ist das kein Problem, aber meine Tochter macht sich Sorgen“, schildert Dubovszky.

Tochter Brigitte hat die Fahrschule ihres Vaters übernommen und sich etwas für ältere Lenker einfallen lassen: Sie bietet gemeinsam mit dem „SeniorInnen-Büro“ der Stadt Graz kostenlose, mehrstündige Auffrischungskurse an.

„Wir wollen den Senioren die Angst nehmen“, begründet die Grazerin. „Oft reichen ein paar Tipps, ein paar Perfektionsstunden, damit man sich wieder sicher fühlt.“ Das Potenzial könnte groß sein, schätzt der zuständige Stadtrat Kurt Hohensinner, ÖVP: 62.518 in Graz gemeldete Menschen sind älter als 60 Jahre. Österreichweit sind Schätzungen zufolge 15 Prozent aller Verkehrsteilnehmer älter als 65 Jahre.

Ladislaus Dubovszky hat nie nachgerechnet, wie viele Schüler er in seiner Laufbahn ausgebildet hat. „40.000, 50.000 Schüler werden es gewesen sein. So über den Daumen gerechnet.“

Sein erstes eigenes Auto, einen Opel Olympia, kaufte er sich relativ spät, 1962, da war er bereits 40 Jahre alt. Die modernen Pkw voller technischer oder elektronischer Hilfsmittel betrachtet der Fahrlehrer interessiert, wenn auch mit Skepsis. Den Besitzern fehle nämlich immer mehr die Kenntnis über die eigentliche Funktionsweise dahinter. „Ein Autofahrer muss immer wissen, ein Auto ist ein Instrument. Er sollte wissen, wie in einem Wagen etwas funktioniert. Wie funktionieren die Bremsen, wie die Kraftübertragung? Aber heute muss man ja immer weniger technische Details lernen.“ In seiner Fahrschule steht noch ein Modell, einst gekauft um 20.000 Schilling, um Schülern einen Motor in Einzelteilen näherzubringen.