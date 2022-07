93-Jähriger bei Frontal-Crash in Salzburg getötet

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw ist am Freitagnachmittag ein 93-jähriger Autolenker in Wals-Siezenheim getötet worden. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte, geriet der Mann auf der Großgmainer Landesstraße in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei zunächst das Auto eines deutschen Ehepaares, ehe er frontal in das nächste entgegenkommende Auto eines 21-Jährigen krachte. Dieser erlitt unbestimmten Grades.

Leiche wird obduziert

Er habe die Kollision trotz eines Ausweichmanövers nicht verhindern können, gab der 21-Jährige an. Der 93-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Alkotests beim 21-Jährigen und dem 54-jährigen Lenker des ersten entgegenkommenden Autos verliefen negativ. Die Leiche wird obduziert, und es wird auch ein Sachverständiger beigezogen. Die Straße war für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.