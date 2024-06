Bei einer Wanderung im Gebiet des Maiskogels bei Kaprun (Pinzgau) ist am Dienstag ein 86-jähriger Einheimischer ums Leben gekommen. Angehörige hatten den Mann ab Mittag vermisst und zunächst selbst nach ihm gesucht.

Weil sie ihn nicht finden konnten, verständigten sie am frühen Abend die Bergrettung, die gemeinsam mit Feuerwehr und Alpinpolizei eine Suchaktion startete, bei der auch ein Hubschrauber und drei Drohnen der Polizei eingesetzt wurden, so die Polizei am Mittwoch.