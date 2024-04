Ein Bergsteiger aus NÖ ist am Samstag tot am Fuß einer rund 40 Meter hohen Felsstufe im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn im oberösterreichischen Bezirk Kirchdorf gefunden worden. Einem Hüttenbesitzer war zu Mittag aufgefallen, dass seit Freitag ein Pkw am Parkplatz des Ausgangspunktes Richtung Gowilalm geparkt war und erstattete Anzeige. Fast zeitgleich nahmen Wanderer im Bereich Gowilalm-Bad-Haller-Steig Hundegebell bzw. Hundegewimmer wahr und meldeten dies laut Polizei.