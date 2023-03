84-Jähriger nach Skiunfall in Tirol in Klinik verstorben

Ein 84-Jähriger ist nach einem Skiunfall am Sonntag in Grän im Tiroler Außerfern am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dem Mann war auf der Talabfahrt Füssener Jöchle ein 67-jähriger Deutscher über die Skienden gefahren, wodurch beide zu Sturz kamen, berichtete die Polizei. Der Deutsche blieb unverletzt.