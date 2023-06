82-jähriger Tiroler verletzte sich beim Abfeuern einer Salutkanone

Ein 82-jähriger Mann ist am späten Donnerstagvormittag in Mayrhofen (Bez. Schwaz) beim Abfeuern einer Salutkanone verletzt worden. Er und ein 66-Jähriger feuerten laut Polizei im Zuge einer Fronleichnamsprozession an verschiedenen Standorten Salutschüsse mit einer Kanone ab. Aus unbekannter Ursache näherte sich der Senior beim Abfeuern eines Böllers der Kanone, er wurde von der Druckwelle des Kanonenschusses auf Bauchhöhe erfasst und verletzt.

Der 82-Jährige wurde an Ort und Stelle von einem Notarzt erstversorgt. Anschließend wurde der Mann mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.