81-Jähriger Deutscher trieb leblos im Hotelpool

Der Urlauber befand sich am Nachmittag allein mit seiner 53-jährigen Tochter in einem Hotelpool in Seefeld. Als der 81-Jährige aus bisher noch unbekannter Ursache nicht mehr auftauchte und mit dem Gesicht nach unten im Pool trieb, schlug die Tochter sofort bei der Rezeption Alarm.

Die Rezeptionistin und ein Hotelgast eilten sofort zum Pool und zogen den Mann aus dem Wasser. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 81-Jährigen zwar vor Ort wieder reanimieren, der Zustand des Mannes war aber sehr kritisch. In weiterer Folge wurde der 81-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen, wo der Pensionist jedoch verstarb. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet.