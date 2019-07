80-Jährige wollte Küken retten und starb in Kanalschacht

Eine 80-jährige Frau ist Mittwochfrüh beim Sturz in einen Kanalschacht im Bezirk St. Veit an der Glan ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau versucht, ein Küken aus dem Schacht zu retten. Dabei dürfte sie das Gleichgewicht verloren haben, sie stürzte kopfüber in den 45 ml 45 Zentimeter breiten Schacht und erstickte.