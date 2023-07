76-jähriger Deutscher starb bei Paragleiterabsturz in Tirol:

Ein Deutscher ist am Freitagnachmittag beim Paragleiten in Tirol tödlich verunglückt. Wie die Polizei Samstag früh mitteilte, war der 76-Jährige knapp vor 17 Uhr mit seinem Gleitschirm am Startplatz Neunerköpfle im Gemeindegebiet von Tannheim (Bezirk Reutte) gestartet. Vermutlich kurz nach dem Start kam der Pilot demnach in Turbulenzen und stürzte ab.