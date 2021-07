76 Flüchtlinge ziehen in Holzhäuser ein

In Tamsweg werden einige Tager später ebenfalls zwei derartige Holzhäuser fertig. Dazu plant das Rote Kreuz in Saalfelden vier weitere für bis zu 170 Bewohner. „Das Besondere an den Häusern ist, dass die gesamte Wertschöpfung im Bundesland Salzburg bleibt“, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer. Etwa zehn Salzburger Firmen waren am Bau beteiligt. Das Konzept stammt von Architektin Melanie Karbasch und dem Holzbau-Unternehmen Meiberger aus Lofer. Weniger als 1000 Euro pro m² habe der Bau gekostet, sagt Holzer. Wolfgang Aigner von der Firma Meiberger sieht daher in der Massivholz-Bauweise nach skandinavischem Standard auch für den privaten Wohnbau Möglichkeiten. „Durch diese Unterkünfte ist eine Diskussion über Baustandards entstanden“, meint Aigner.