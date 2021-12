75 Jahre UNICEF: Tom Turbo schreibt ein Jahr lang Postkarten an Paten

Bei UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, stehen gleich zwei große Jubiläen an. Am Samstag wird die Organisation genau 75 Jahre alt. Genau ein Drittel davon, also seit 25 Jahren, wird sie von Schriftsteller Thomas Brezina als Botschafter begleitet.

Um beides gebührend zu würdigen, wird nun eine neue Aktion gestartet. Im Mittelpunkt steht dabei niemand geringerer als das Detektiv-Fahrrad Tom Turbo, eine der bekanntesten Figuren aus Brezinas Geschichtenwelt.

20 Euro pro Monat

Wer eine Tom-Turbo-Patenschaft um 20 Euro pro Monat abschließt, bekommt monatlich Post. Das Fahrrad reist nämlich das Jahr über zu Kindern in zwölf Ländern, in denen UNICEF tätig ist. In der Post sind Infos über das Land, etwa über ein Mädchen von der Elfenbeinküste, das dank der Organisation in eine neu errichtete Schule gehen kann. Die Ziegel des Gebäudes sind aus Plastikmüll gemacht.

Beigelegt sind auch Pickerl, die in ein eigenes Reisetagebuch eingeklebt werden können. „Ich freue mich, dass Tom Turbo Kindern spielerisch Wissen über das Leben in anderen Ländern und Kulturen vermitteln kann“, sagt Brezina. Fans werden sich freuen: Auch der eine oder andere der 111 Spezialtricks des Fahrrads wird zum Einsatz kommen.