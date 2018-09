74-Jähriger ist zu alt für den Rennsport: Gesperrt

In der Motorsport-Szene ist Karl-Heinz Becker eine Legende. Diesen Ehrentitel sprechen ihm sogar Kritiker zu. Dem breiten Publikum fällt der Rennfahrer vor allem durch eine Eigenschaft auf: sein Alter. Becker ist 74 Jahre alt. Ein Umstand, der ihm nun aber zum Verhängnis werden könnte: Das Abschlussrennen der BOSS GP in Spielberg an diesem Wochenende wird Becker nicht bestreiten. Er wurde gesperrt. „Altersdiskriminierung“, nennt der Rennfahrer das und wehrt sich.

„Ich fahre seit 56 Jahren Rennen“, erzählt der Deutsche. „Zuletzt war ich auf Platz fünf der Meisterschaft.“ Doch dann kam es in Hockenheim zu einem Unfall, in den auch Becker involviert war. „Das ist Motorsport. So etwas passiert. Und es war auch nicht mein alleiniges Verschulden“, schildert der Ausnahme-Sportler.

Doch plötzlich wollte man ihn loswerden, sagt er. Becker musste sich einem medizinischen Fahrtauglichkeitstest unterziehen – mit Erfolg. Nur einen leicht erhöhten Blutdruck stellte der Arzt bei ihm fest.

Starten darf er trotzdem nicht.