7-Tages-Inzidenz in Österreich: Die Bezirke mit den meisten Corona-Fällen

Eine Woche vor dem angepeilten Lockdown-Ende liegt die 7-Tages-Inzidenz für ganz Österreich bei 108,93. Das heißt, in der vergangenen Woche kamen rund 110 (registrierte) Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Vergangenen Samstag lag dieser Wert zwar noch bei 120 - der ausgegebene Zielwert von 50 wird innerhalb einer Woche aber wohl nicht zu erreichen sein.

Besonders im Westen sind die Fallzahlen noch immer außerordentlich hoch.

Die Bezirke im Vergleich

In den Top-10 der meistbetroffenen Bezirke finden sich alte Bekannte. Tamsweg weist aktuell mit einer 7-Tages-Inzidenz von 469 den mit Abstand höchsten Wert auf. Der Salzburger Bezirk ist seit Monaten im Spitzenfeld der heimischen Corona-Hotspots zu finden. Genauso wie Lienz (359) und Spittal an der Drau (290).

Der Unterschied zu den aktuell am wenigsten betroffenen Bezirken ist hier enorm: Krems, Linz und Imst weisen allesamt eine 7-Tages-Inzidenz von knapp unter 50 auf. Steyr gar nur 26. Das sind aktuell aber auch die einzigen Bezirke in ganz Österreich, die den angepeilten Wert, ab dem sich Gesundheitsminister Anschober und Co. weitgehende Öffnungen wieder vorstellen können, von unter 50 verzeichnen.

Hier gibt es die Daten für alle Bezirke: