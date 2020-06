59-Jähriger wird nach Mord an Ehefrau bewacht

Salzburg. Rund um die Uhr hat ein Justizwachebeamter auf der Intensivstation des Salzburger UKH ein Auge auf den mutmaßlichen Mörder Hansjörg N. Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwochabend seine Festnahme angeordnet. Heute, Freitag, soll die Untersuchungshaft verhängt werden.

Wie berichtet, soll der 59-jährige Pinzgauer am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Kaprun seine schlafende Ehefrau (57) erschlagen haben und ist dann – vermutlich in selbstmörderischer Absicht – mit dem Auto frontal gegen ein Tunnelportal in Kaprun gefahren.

Bei dem Aufprall brach er sich mehrfach die Beine. In einer Notoperation konnte eine Amputation gerade noch verhindert werden, sagt Josef Obrist, ärztlicher Leiter des UKH. "Er ist jetzt im künstlichen Tiefschlaf. Sobald sich sein Zustand verbessert, werden weitere Operationen nötig sein."