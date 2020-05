59-Jähriger erlitt bei Arbeitsunfall in Vorarlberg Gesichtsverletzung

Ein 59 Jahre alter Mann ist am Montag in Wolfurt (Bezirk Bregenz) beim Beladen eines Lkw schwer im Gesicht verletzt worden. Ein an einem gespannten Gurt befestigter Haken wurde ihm mit großer Wucht ins Gesicht geschleudert, berichtete die Polizei. Er wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht und notoperiert.

Der 59-Jährige war Montagmittag zusammen mit einem 50-Jährigen Mann dabei, den Lastwagen mit Rollenbatterien zu beladen. Er löste auf dem Sattelauflieger stehend Gurte samt Haken von den Batterien und rief dann dem anderen Mann zu, dieser könne nun die Gurte mit dem Schwerlastkran hochfahren. Beim Hochziehen blieb einer der Haken an einer hervorstehenden Schraube hängen, der Gurt spannte sich und schleuderte dann, nachdem sich die Schraube verbogen hatte, den Haken in das Gesicht des 59-Jährigen.