54-jähriger Biker bei Kollision in Steiermark gestorben

Ein in Niederösterreich lebender Ungar (54) ist am Sonntagnachmittag im obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bei einer Kollision mit einem Pkw getötet worden. Trotz sofortiger Erster Hilfe und dem Transport per Hubschrauber ins LKH Wiener Neustadt erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin, eine 41-jährige Kosovarin, blieb unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

