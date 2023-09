Hündin aus Folterkeller brachte elf Babys auf die Welt

„Das war knapp. Unvorstellbar, wenn Hündin Susi nur ein paar Tage früher - noch im stockdunklen, zugekoteten Keller in Ansfelden ihre Babys bekommen hätte“, zeigt sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler erleichtert. Denn: Da habe sie nach all ihrem Unglück doppelt Glück gehabt. Nur wenige Tage nach ihrer Rettung aus einem Keller in Ansfelden brachte eine Hündin elf Welpen auf die Welt.