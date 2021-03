50.000 Unterschriften für österreichische Tattoo-Petition

„Gesundheit muss immer an oberster Stelle stehen, aber Verbote müssen verhältnismäßig sein und dürfen nicht eine Branche alternativlos zu Fall bringen“, so Bernhuber in einer Aussendung. Er fordert demnach eine „praxistaugliche Lösung, die auf Wissenschaftlichkeit basiert und die Tattoo-Branche berücksichtigt“.

Laut Erich Mähnert, Tätowierer und Ko-Initiator der Petition, „schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Tätowierer gegenüber den ausländischen massiv ein“. Er warnt vor „ungeprüften Farben und zu niedrigen Hygienestandards in Drittstaaten“.

Chemie-Ingenieur und Ko-Initiator Michael Dirks kritisiert die „unvollständigen“ Risikodaten, auf denen das Verbot basiert. „Fest steht, dass alle Tätowiermittel die innerhalb der EU verwendet werden, umfassend geprüft sind.“