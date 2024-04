Rund 500 Fahrzeuge bei Treffen der Tuning-Szene in Salzburg

Mit einer Intensivkontrolle mit mehreren Streifen hat die Polizei am Samstagabend auf ein erneutes Treffen der Tuning-Szene in Salzburg reagiert. An dem Treffen waren rund 500 Autos beteiligt, der Konvoi war zwischen Oberndorf, Wals und der Stadt Salzburg unterwegs. Die Polizei konnte die Gruppen immer wieder auflösen, bis es gegen 2.00 Uhr zu einem Ende des Treffens kam.