46-Jähriger zündelte angeblich „aus Rache für Kündigung“

Schwarzer Ruß an der Eingangstür, am Fensterbrett ein paar Fetzen halbverbrannten Zeitungspapiers: „Da hat einer gezündelt“, bemerkte Alois Pregartner, Betriebsleiter einer Salzburger Reinigungsfirma, als er Mittwochfrüh in sein Büro im Stadtteil Schallmoos kam. Den Brandstifter hat die Polizei am Abend zuvor festgenommen. Es handelt sich um einen 46-jährigen Ex-Mitarbeiter. Er gab an, er habe sich für die Kündigung rächen wollen.

„Lächerlich“, sagt Pregartner. „Er hat überhaupt keinen Grund, sich zu rächen. Eher sollte ich auf ihn sauer sein.“ Harald P. sei ein langjähriger Bekannter. Pregartner habe ihm im Sommer des Vorjahres einen Job als Küchenhilfe verschafft. „Ich wollte ihm helfen, weil er lange arbeitslos war. Er ist aber am ersten Arbeitstag einfach nicht aufgetaucht, also habe ich ihn wieder abgemeldet“, erklärt der Betriebsleiter. Seither habe er nichts mehr von ihm gehört.

Über den Brandstiftungsversuch kann er nur lachen: „Eine Handvoll Zeitungspapier anzünden macht noch keinen Brand. Der Harald hat das sicher nicht böse gemeint. Das war eine reine Idiotenaktion.“ Und tatsächlich soll der Beschuldigte das Rachemotiv nur einmal direkt nach der Festnahme geäußert haben. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht, dort soll er bisher beharrlich geschwiegen haben.