45-Jähriger starb bei Forstarbeiten in der Steiermark

Ein 45-Jähriger ist am Freitagvormittag bei einem Forstunfall in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) ums Leben gekommen. Der Mann brach gegen 8 Uhr allein zu Arbeiten in dem Wald auf, berichtete die steirische Polizei am Abend. Als er gegen Mittag nicht wie vereinbart nach Hause kam, machte sich seine Mutter auf die Suche und fand ihren Sohn gegen 13 Uhr reglos zwischen Baumstämmen eingeklemmt. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 45-Jährigen feststellen.