Steiermark: Forstarbeiter stirbt beim Bäume fällen

Ein 55-Jähriger ist am Freitagvormittag in der Oststeiermark bei Waldarbeiten ums Leben gekommen, teilte die Landespolizeidirektion mit. Der Mann hatte alleine in einem Wald im Gemeindegebiet von Passail (Bezirk Weiz) gearbeitet.

Dabei war er offenbar von einem gefällten Baum erfasst und eingeklemmt worden. Laut Polizei hatte er dabei tödliche Verletzungen erlitten. Ein Nachbar fand den Verunglückten.