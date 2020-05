43 Prozent haben keine Angst vor Einbrechern

Doch es passiert. Und zwar 15.000 Mal im Jahr in Wohnungen oder Wohnhäusern – die Hälfte davon in Wien. Das kommt den Versicherungen teuer. „Ein Drittel der Prämie für die Haushaltsversicherung wird für Einbruchsdiebstähle aufgewendet“, plaudert Eder aus der Praxis. „Viele denken, die Verstecke in der Wohnung, zum Beispiel der Wäschestapel oder der Schmuck in der Gefriertruhe, wären sicher. Aber Einbrecher wissen, wo sie was finden“, warnt Othmar Thann, Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit.

Generalmajor Gerhard Lang, Leiter der Strategieabteilung im Bundeskriminalamt rät dringend: „Viele Menschen schützen sich erst, wenn bereits eingebrochen wurde. Dabei können einfache Präventionsmaßnahmen im Vorfeld das Risiko deutlich verringern.“ In jedem Bezirk Österreichs gibt es eine kriminalpräventive Beratungsstelle. Die Experten der Polizei kommen auch ins Haus um vor Ort zu beraten.

Zahlen, wie viele Privathaushalte durch Alarmsysteme oder Sicherheitstüren geschützt sind, gibt es nicht. Im Burgenland wurden im Vorjahr 417 Anträge auf Förderung von Alarmanlagen eingebracht. In NÖ gab es mehr als 4700 Einreichungen (Zeitraum Oktober 2012 bis September 2013).

Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO)