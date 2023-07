43-jähriger Drogendealer aus Ungarn in Salzburg festgenommen

Die Polizei hat am 20. Juli am Stadtrand von Salzburg einen 43-jährigen Ungarn festgenommen, der offenbar regelmäßig Suchtgift über Österreich nach Ungarn gebracht hat. In seinem Wagen wurden mehr als 4,5 Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Ermittler und Behörden in Ungarn hatten den Mann bereits länger unter Verdacht. Der Zugriff erfolgte auf Ersuchen der ungarischen Polizei. Jetzt wurde die Amtshandlung bekannt.

Lieferwagen war voll mit Drogen

Die Festnahme am Parkplatz eines Schnellrestaurants in Wals-Siezenheim (Flachgau) erfolgte, als der Beschuldigte einem in Salzburg lebenden 48-jährigen Landsmann gerade Drogen übergeben wollte. Im Laderaum seines in Ungarn angemieteten Lieferwagens wurden laut Polizei etwa 500 Gramm Kokain, etwa zwei Kilogramm Amphetamin, fast 5.000 Ecstasy-Tabletten und rund 120 Gramm Methamphetamin gefunden.

➤Lesen Sie mehr: Schwerpunktaktion gegen Drogendealer: Zwei Festnahmen

Dealer handelte mit Waren aller Art

Die Haupteinnahmequelle des 43-Jährigen bestand offenbar darin, verschiedene Arten von Waren - darunter Medikamente, Hundefutter und Trockennudeln - aus westeuropäischen Ländern einzuführen und in Ungarn weiterzuverkaufen. Dieses Einkommen dürfte er durch den Vertrieb diverser Suchtmittel ergänzt haben. Der Verdächtige befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg. Über seine Auslieferung werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, teilten die Behörden mit.

➤Lesen Sie mehr: 24-Jähriger ging mit 7 Monate altem Baby Drogen verkaufen

Ermittlungen fanden zeitgleich auch in Ungarn statt

Zeitgleich mit der Festnahme in Salzburg hat das Nationale Ermittlungsbüros der ungarischen Nationalpolizei in Budapest auch drei Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden die Wohnung des 43-Jährigen und ein von ihm gemietetes Lagerhaus unter die Lupe genommen, genauso wie die Wohnung des Verwalter des Lagerhauses. Dieser wurde wegen des Verdachts auf Drogenkonsum festgenommen.