24-Jähriger ging mit 7 Monate altem Baby Drogen verkaufen

Im Zuge von Ermittlungen im Suchtgiftmilieu wurden Ermittler des Landeskriminalamts Wien auf einen vorerst unbekannten Mann aufmerksam, der im Matznerpark in Penzing Suchtgift verkauft haben soll. Bei einer Observation am vergangenen Donnerstag beobachten die Ermittler den mutmaßlichen Drogendealer beim Treffen mit einem Käufer in dem Park.

Der Observierte hatte seinen 7 Monate alten Sohn in einem Kinderwagen dabei. Gemeinsam begaben sich die beiden Männer mit dem Kind in die Wohnung des mutmaßlichen Dealers. Nachdem der Käufer die Wohnung wieder verlassen hatte, hielten ihn die Ermittler an. Im Zuge dessen versuchte er das Suchtgift, 0,7 Gramm Kokain, wegzuwerfen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter

Das Kokain wurde sichergestellt, der Käufer, ein 34-jähriger Mann aus Sierra Leone, auf freiem Fuß angezeigt. Nachdem der Tatverdächtige die Wohnung wieder verlassen wollte, wurde auch er angehalten. Im Zuge einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten rund 1369,5 Gramm Cannabis, 107,6 Gramm Kokain, 61 Ecstasy-Tabletten und Bargeld in Höhe von 50 Euro sicher. Der Beschuldigte, ein 24-jähriger Gambier, wurde festgenommen.