400 Kilo Forellen: Diebe fischten Bach leer

Eine böse Überraschung erlebte der Pensionist Franz Haider aus Ebenau (Flachgau) am vergangenen Donnerstag, als er seine Fische füttern wollte: Der Bach war leer, kein einziger Fisch war mehr da. Am Vortag hatten sich dort noch Forellen im Umfang von 400 Kilo getummelt. "Das müssen Profis gewesen sein. So einfach fängt man die nicht, ganz zu schweigen vom Abtransport", sagt der 84-Jährige. Den Schaden kann er noch nicht beziffern, bei diesem Gewicht dürfte er aber beträchtlich sein.

Die Polizei tappt noch im Dunkeln. "Wir gehen davon aus, dass es eine organisierte Aktion war. 400 Kilo Fisch zu stehlen, setzt eine gewisse Logistik voraus. Unsere Hoffnung ist, dass sich jemand aus der Bevölkerung meldet, dem etwas in dieser Größenordnung aufgefallen ist", sagt Polizeisprecher Anton Schentz. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Die Polizei prüft außerdem Zusammenhänge mit dem Vorfall im 20 Kilometer entfernten Elixhausen.