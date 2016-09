400.000 Gebäude stehen in gefährdeten Bereichen

"Es ist eh wieder alles ganz fesch", freut sich Armin Torggler. Etwas kleiner vielleicht als früher fielen Stall und Wirtschaftsgebäude aus, aber das Haus, das ist wieder picobello.

Vor vier Jahren sah es in dem 400 Jahre alten Bauernhaus ganz anders aus: Bis zum ersten Stock voll Wasser und Schlamm, die Fenster aus der Verankerung gerissen, beinahe alle Möbel und sämtliche Kleidung kaputt. Die 400 Einwohner von St. Lorenzen, einer kleinen Katastralgemeinde von Trieben, haben im Sommer 2012 das Gleiche durchlitten, das jetzt die Bevölkerung in Afritz in Kärnten mitmacht: Eine Mure, zehn Meter hoch, hundert Meter breit, wälzte sich durch den Ort, verwüstete die Hälfte der Häuser, riss eines sogar mit. Autos, die im Ortskern geparkt waren, ragten danach 250 Meter weiter aus Dreck und Schlamm.

Wie in Afritz war es auch in St. Lorenzen ein Bach, der überging und Geröll mitriss. Die danach nötigen Investitionen in privates und öffentliches Gut wurden später mit 85 Millionen Euro beziffert. Die meisten Gebäude lagen in Zonen, die als gefährdet gelten. Doch St. Lorenzen ist ein alter, gewachsener Ort. Diese Häuser standen schon, bevor die Zoneneinteilung in den 1970er-Jahren überhaupt gemacht wurde.

Ebenso wie in Afritz war die Hilfsbereitschaft in der Obersteiermark groß. "Es ist viel Geld über Spenden gekommen", erinnert sich Armin Torggler. "Natürlich auch über den Katastrophenfonds. Zum Glück leben wir in Österreich, da wird man nicht allein gelassen." Freilich hat die Familie selbst viel Zeit, Arbeit und Geld in den Wiederaufbau investiert. "Wir haben sicher den Wert eines neuen Einfamilienhauses reingesteckt."

Auffangbecken hielten

Auch im Ort selbst wurde viel für die Schutzmaßnahmen getan. Gefährdete Hänge wurden abgesichert, für den Bach gab es Schutzbauten. Die hielten: Vor knapp einem Monat gab es ein heftiges Unwetter, das die Bewohner von St. Lorenzen an den verheerenden 21. Juli 2012 erinnerte. "Das Auffangbecken war voll, aber es hat gereicht", schildert Torggler. "Es hat alles tadellos gehalten. Sonst hätten wir sicher wieder Scherereien gehabt."

Weggezogen ist wegen der Naturkatastrophe niemand. Auch für Armin und seine Frau Ute war das nie ein Thema. Angst habe er keine, versichert Armin. "Aber das ist wahrscheinlich individuell. Meine Schwiegermutter hat bei Gewittern sicher noch gewisse Ängste. Aber so eine Mure bringt uns nicht weg."