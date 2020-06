40 Prozent leiden unter Abgasen

"Eine City-Maut wird langfristig das einzige Mittel sein, das Verkehrsproblem in der Stadt zu dämpfen", sagt Salzburgs Verkehrsstadtrat Johann Padutsch ( Bürgerliste) am Freitag nach der Präsentation einer Luftverschmutzungs-Karte. Laut Berechnungen der Technischen Universität ( TU) Graz sind 15 Prozent der Menschen in der Stadt Salzburg von Luftverschmutzung dermaßen stark betroffen, dass ihre Gesundheit nach dem EU-Grenzwert gefährdet ist. Nimmt man den österreichischen Grenzwert, sind es sogar 40 Prozent der rund 148.000 Einwohner. Die Berechnungen geben Anlass, meint Padutsch, den von ihm propagierten Vorschlag der City-Maut erneut zu diskutieren. Wie berichtet, konnte der grüne Stadtrat bisher nicht genügend Unterstützer dafür im Gemeinderat finden. "Es gibt aber einige Sympathien aus anderen Fraktionen. Die Stimmung ließe sich also noch wenden", sagt er. Der Landesgesetzgeber könne der Stadt dafür den Weg ebnen.