40 Kinder und fünf Lehrer in Salzburg an Noroviren erkrankt

Am Donnerstag haben sich in der Volksschule Parsch in Salzburg dann ganz schnell die Reihen gelichtet. Denn 40 Kinder und fünf Lehrer waren fast gleichzeigt erkrankt und mussten die Schule verlassen.

Das Salzburger Gesundheitsamt vermutet, dass es sich bei allen um eine Noroviren-Infektion handelt, wie dessen Leiter Rainer Pusch bestätigte. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes werden in der betroffenen Schule von den Reinigungskräften nun Flächendesinfektionen durchgeführt und dem Personal Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.