39-Jähriger attackierte Polizeibeamte mit Messer in Kärnten

Ein 39-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Montag in Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau) mit einem Messer auf zwei Polizisten losgegangen. Der betrunkene Mann hatte zuvor einen Autounfall verursacht und war ausgerastet, als ihm der Führerschein abgenommen wurde. Ein Polizist setzte Pfefferspray ein, der Mann wurde festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

