37-Jähriger stürzte in Tirol von vier Meter hohem Hausdach

Ein 37-jähriger Mann ist am frühen Samstagvormittag bei Renovierungsarbeiten an einem Bauernhaus in Kundl (Bez. Kufstein) rund vier Meter von einem Hausdach abgestürzt.

Beim Aufprall auf Schotterboden verletzte er sich schwer am linken Fuß, informierte die Polizei. Der 37-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen.

Eine Gruppe von Männern war gegen 7.30 Uhr damit beschäftigt, die Vordachschalung des Bauernhauses zu entfernen. Dabei verlor der 37-Jährige das Gleichgewicht und stürzte ab.