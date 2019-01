35.000 Hoffnungsträger für den Eschenbestand

In Reih und Glied stehen rund 35.000 schlanke Jungbäume, alle mit Bar-Codes etikettiert, in einem Forschungsgarten im niederösterreichischen Bezirk Tulln. Auf den ungefähr zwei Meter hohen Pflanzen ruhen die Hoffnungen unzähliger Waldbesitzer und Naturliebhaber. Die setzen auf das größte derartige Forschungsprojekt Europas, das die heimischen Eschenbestände vor der unmittelbar bevorstehenden Vernichtung retten soll. Denn eine von Pilzen ausgelöste Krankheit, das sogenannte Eschentriebsterben, brachte diese Baumart innerhalb von rund zehn Jahren an den Rand der Ausrottung.

Dabei hat die Esche große Bedeutung in zweifacher Hinsicht: Einerseits für die nordeuropäische Mythologie, in der sie als „Weltenbaum“ die Schöpfung darstellt. Andererseits ist sie mit ihrem harten und gleichzeitig elastischen Holz ein wichtiger Wirtschaftsbaum. So ist ihr Holz besonders gut für helle Fußböden oder Möbel, aber auch für haltbare Werkzeugstiele geeignet.